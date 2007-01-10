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Сотрудничество МАГАТЭ и белорусских пограничников развивается

10 января 2007 09:03
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Белорусские пограничники и представители МАГАТЭ обсуждают в Минске вопросы сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту ядерных и радиоактивных материалов на Госгранице Беларуси с Евросоюзом.Участники встречи намерены также подготовить проект сотрудничества на 2009-2011 годы.
Отметим, белорусские пограничники сотрудничают с Международным агентством по атомной энергии уже три года. При поддержке МАГАТЭ в погранвойсках создана подвижная радиометрическая лаборатория. Она позволяет обследовать  военнослужащих и население приграничья, определять наличие радионуклидов в продуктах питания и проводить мониторинг радиационной обстановки.

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