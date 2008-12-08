Сотрудничество Беларуси с Боснией и Герцеговиной должно стать более активным и продуктивным

Об этом заявили сегодня на встрече в Минске спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко и председатель Палаты представителей Национальной Ассамблеи Боснии и Герцеговины Нико Лозанчич. Руководители депутатского корпуса двух стран надеются, что этот визит в белорусскую столицу придаст импульс развитию межпарламентских отношений, как на региональном уровне, так и международном. Кроме того, в программе визита зарубежных гостей – встречи и переговоры по экономической тематике. О расширении экономического сотрудничества Боснии и Герцеговины с Беларусью шла речь и в Совете Республики Беларуси. Председатель Верхней палаты белорусского парламента Борис Батура заявил, что эта встреча должна укрепить, как политические, так и экономические отношения. Визит парламентской делегации Боснии и Герцеговины в нашу страну продлится до 10 декабря. Запланированы встречи в Министерстве иностранных дел и Мингорисполкоме. Зарубежные гости также побывают на крупных белорусских предприятиях.