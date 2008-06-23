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Сотрудничество Беларуси и Всемирного банка выходит на новый уровень

23 июня 2008 07:58
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Сегодня с вице-президентом Всемирного банка Шигео Катсу встретились депутаты Палаты представителей Национального собрания. Благодаря кредитам Всемирного банка в стране решаются многие важнейшие задачи. В частности, успешно реализуются социальные проекты. Так, в марте нынешнего года в рамках соглашения о займе по проекту модернизации инфраструктуры в социальной сфере Беларуси было предоставлено более 22,5 миллионов долларов.

Всемирный банк работает над проектом, направленным на повышение энергоэффективности в нашей стране. Заканчивается подготовка кредитного проекта, стоимостью в 60 миллионов долларов, по развитию систем водоснабжения и водоотведения в Беларуси.

Сегодня же был представлен и новый директор отдела Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Мартин Райзер.

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