Состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и Украины

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Виктор Янукович поблагодарил Александра Лукашенко за поддержку, а также выразил особую признательность за участие в торжественных мероприятиях по случаю инаугурации, проходивших в Киеве 25 февраля.

Главы государств обсудили вопросы подготовки к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Белорусский Президент поддержал инициативу своего коллеги провести парады Победы в городах-героях.

Виктор Янукович проинформировал Александра Лукашенко об итогах визита в Брюссель, о проходивших там встречах с руководством ЕС, а также предстоящем визите в Россию. Президенты договорились встретиться в ближайшее время и обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества. Конкретную повестку дня предстоящей встречи выработают администрации президентов совместно с заинтересованными ведомствами.