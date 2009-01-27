Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России

Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев обсудили повестки дня сразу двух предстоящих заседаний – Межгоссовета глав государств Евразийского Экономического сообщества и сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Речь шла и о кадровых вопросах в ОДКБ, бюджете этой организации, перспективе создания коллективных сил оперативного реагирования, в частности, о цели их формирования, международном правовом статусе, задачах, условиях функционирования. Главы государств обсудили также некоторые моменты, касающиеся проведения запланированного на начало февраля заседания Высшего Госсовета Союзного государства Беларуси и России.