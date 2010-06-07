Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева

В ходе беседы определен примерный перечень вопросов, который предполагается обсудить на встрече на высшем уровне, договоренность о которой была достигнута ранее.

Так, ожидается, что речь пойдет о функционировании Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России, о перспективах создания Единого экономического пространства трех стран. Помимо этого, планируется обсудить ряд других актуальных вопросов повестки дня двустороннего белорусско-российского сотрудничества.

Президенты договорились поручить вице-премьерам правительств, курирующим вопросы Таможенного союза, подготовить к встрече глав государств различные компромиссные варианты решения проблем, сдерживающих эффективное функционирование этого союза и создание Единого экономического пространства.

Лидеры Беларуси и России едины во мнении, что предстоящая встреча должна быть максимально конкретной и результативной. Она призвана стать важным импульсом в развитии интеграционных процессов с участием наших стран.