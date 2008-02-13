Состоялась внеочередная сессия Совета Республики Национального собрания

Сенаторы единогласно согласовали кандидатуру Григория Василевича на должность Генерального прокурора и Петра Миклашевича - на должность председателя Конституционного Суда Республики Беларусь.В том, что фактически, кабинетами поменялись руководители двух правовых структур, в верхней палате белорусского парламента не усматривают противоречия. У Петра Миклашевича огромный судейский опыт: он прошел все ступеньки от стажера судьи, до заместителя председателя Верховного Суда и Генерального прокурора.



По мнению Петра Миклашевича, устранить пробелы в белорусском законодательстве - одна из главных задач Конституционного Суда.



В свою очередь, Григорий Василевич на новом посту намерен прежде всего обеспечить надлежащее исполнение законов и добиваться дальнейшего снижения уровня преступности.