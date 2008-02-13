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Состоялась внеочередная сессия Совета Республики Национального собрания

13 февраля 2008 12:15
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Сенаторы единогласно согласовали кандидатуру Григория Василевича на должность Генерального прокурора и Петра Миклашевича - на должность председателя Конституционного Суда Республики Беларусь.В том, что фактически, кабинетами поменялись руководители двух правовых структур, в верхней палате белорусского парламента не усматривают противоречия. У Петра Миклашевича огромный судейский опыт: он прошел все ступеньки от стажера судьи, до заместителя председателя Верховного Суда и Генерального прокурора.

По мнению Петра Миклашевича, устранить пробелы в белорусском законодательстве - одна из главных задач Конституционного Суда.

В свою очередь, Григорий Василевич на новом посту намерен прежде всего обеспечить надлежащее исполнение законов и добиваться дальнейшего снижения уровня преступности.

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