Состоялась трехсторонняя встреча Президентов Беларуси, Азербайджана и Украины

Она стала логическим продолжением переговоров Александра Лукашенко и Ильхама Алиева в ходе официального визита главы Азербайджана в Беларусь в октябре нынешнего года, и по мнению экспертов, развитием диалога белорусского лидера с украинским премьер-министром Виктором Януковичем в минувшую пятницу.

28 ноября во время переговоров главы трех государств Александр Лукашенко, Ильхам Алиев и Виктор Ющенко обсуждали весь комплекс взаимоотношений трех стран. Особое внимание уделено проблеме энергетической безопасности государств.

В ходе встречи азербайджанский лидер подчеркнул перспективы сотрудничества Беларуси и Азербайджана в энергетической сфере. Он также заявил о необходимости более активно развивать отношения в этом направлении.

Виктор Ющенко высоко оценил уровень торгово-экономического сотрудничества трех стран. По его словам, товарооборот Украины с Беларусью и Азербайджаном превысил рубеж в 5 миллиардов долларов. Развитие отношений трех стран в энергетической сфере Виктор Ющенко назвал стратегическим направлением сотрудничества.