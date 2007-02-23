Соль службы на звездах погон

В Беларуси чествуют тех, кто стоял и стоит на охране рубежей нашей родины.

Президент вручил генеральские погоны офицерам Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Церемония состоялась 23 февраля на торжественном приеме в Резиденции главы государства по случаю Дня защитников Отечества. Воинские звания генерал-майора присвоены шести военным, в том числе двоим - специальные звания генерал-майора милиции. Александр Лукашенко подчеркнул, что генералы - это люди особого сорта.

Глава государства назвал Беларусь примером политической и социальной стабильности. И в этом большая заслуга силовых структур, правоохранительных органов и спецслужб, считает Александр Лукашенко. В ходе торжественной церемонии Президент заявил о значимом вкладе Беларуси в поддержании мира и стабильности в Европе. Нашу государственную границу белорусский лидер охарактеризовал как надежную преграду транснациональной преступности.