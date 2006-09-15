Согласование списков детей, уезжающих в Италию на оздоровление, временно прекращено

Белорусская сторона приняла решение о временном прекращении процесса согласования списков детей, уезжающих на оздоровление в Италию, сообщили в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси.

Эта мера связана с тем фактом, что по вине итальянской стороны в августе в Беларусь не вернулась несовершеннолетняя воспитанница школы-интерната, которая вместе с группой детей была на оздоровлении в Италии.

Как сообщили в пресс-службе МИД Беларуси, итальянская семья, неоднократно принимавшая девочку, открыто заявила о том, что не намерена возвращать ее на родину. По этому факту уже состоялось два заседания суда по делам несовершеннолетних города Генуи. Первое постановление было о возвращении ребенка в Беларусь в установленные сроки. Ввиду его невыполнения было принято новое - о розыске белорусской девочки и ее незамедлительном возвращении на родину.

