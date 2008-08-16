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Соединенные Штаты намерены лишить Россию права принимать Олимпиаду-2014

16 августа 2008 17:46
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Такой законопроект подготовили Члены конгресса США. Они требуют отстранения Российской Федерации от Зимних Игр из-за событий в южной Осетии, мотивируя тем, что нельзя проводить Олимпиаду менее чем в 32 километрах от зоны конфликта. В то время Российская Госдума советует американским конгрессменам подучить географию. Так как от Сочи до Южной Осетии более 150 километров по прямой. Кроме того, Олимпиада пройдет лишь через шесть лет. Законопроект сформулирован в форме "мнения конгресса". А это значит, что в случае принятия его законодателями, документ не будет обязательным для исполнения Белым домом.

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