Соединение Беларуси и России в сильное Союзное государство может противостоять НАТО

Такое мнение высказал сегодня во время прямого телемоста постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин. Видеоконференция связала сразу три студии: в Минске, Москве и Брюсселе. Журналисты и представители Союзного Парламента в обеих столицах обсудили главный вопрос - формулу безопасности для Союзного государства в условиях расширения НАТО на Восток. Ответ оказался прост: объединять усилия и переходить от слов к делу.