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Соединение Беларуси и России в сильное Союзное государство может противостоять НАТО

01 июля 2008 10:50
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Такое мнение высказал сегодня во время прямого телемоста постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин. Видеоконференция связала сразу три студии: в Минске, Москве и Брюсселе. Журналисты и представители Союзного Парламента в обеих столицах обсудили главный вопрос - формулу безопасности для Союзного государства в условиях расширения НАТО на Восток. Ответ оказался прост: объединять усилия и переходить от слов к делу.

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