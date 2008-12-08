Содружеству Независимых Государств – 17 лет

8 декабря 1991 года в резиденции Вискули в Беловежской пуще главы Беларуси, России и Украины своими подписями под соглашением о создании Содружества Независимых Государств объявили миру о появлении в нем нового геополитического союза уже суверенных республик. Всего три подписи под, так называемыми, Беловежскими соглашения положили конец без одного года 70-летней истории великой державы – Союза Советских Социалистических Республик. С тех пор вот уже четверть от того временного отрезка существования СССР народы Беларуси и остальных стран живут в иной геополитической реальности.



Историки исписали уже не одно перо в попытках осмыслить и доказать: был ли крах СССР неминуем или же наоборот – стремительную центробежную силу, так резко и стремительно разводящую братские республики по суверенным квартирам, - можно было бы преодолеть. И есть лишь один факт, над которым не ломают копья оппоненты: решение о создании Содружества Независимых государств.



СНГ не является государством и не обладает наднациональными полномочиями. Свое взаимодействие в рамках Содружества страны осуществляют через его координирующие институты: Совет глав государств, Совет глав правительств, Межпарламентскую ассамблею и другие. В 1993 году двенадцать стран приняли Устав Содружества, в котором закрепили суверенное равенство всех его членов. Как и право быть или не быть в составе СНГ. Позже всех присоединилась Грузия. К 18-летию Содружества Независимых государств на флагштоках будет на одно полотнище меньше. Однако, решение Грузии о выходе из СНГ не станет прецедентом, считают в штаб-квартире организации.