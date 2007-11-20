Социальный бизнес с ювелирной точностью

Александр Лукашенко встретился с руководителем израильского концерна "Группа компаний Леваева".

Беларусь активно приглашает иностранных инвесторов для решения приоритетных экономических проектов. Такова позиция официального Минска. Мировому бизнесу здесь предлагается благоприятный инвестиционный климат. Компании же с мировым именем готовы вложить свои финансы в центре Европы. При этом, откровенно удивляясь, что истинная информация о Беларуси замалчивается.



Открытость и заинтересованность в совместном бизнесе отметил иностранный предприниматель, выйдя после переговоров с Президентом. Хотя, не совсем иностранный. Лев Леваев - выходец с Союза, его семья переехала в Израиль в 70-е годы. Теперь он один из крупных бизнесменов: владелец сети пятизвездочных отелей "HOLIDEJ" и совладелец топливной компании "ALON". FORBS оценило состояние его капитала в 4,1 миллиарда долларов. На встречу с Президентом руководитель концерна "Группа компаний Леваева" пришел с конкретными предложениями о сотрудничестве.

Официальный Минск внимательно отнесся к предложениями иностранного концерна. "Группа компаний Леваева" располагает значительными собственными финансовыми ресурсами и известна своим опытом работы по реализации инвестиционных проектов в различных сферах по всему миру. Годовой оборот компаний концерна - более чем 3 млрд. долларов США, из них более 1 млрд. приходится на алмазный бизнес.

Руководитель концерна выразил заинтересованность во вхождении своего капитала в ювелирную отрасль белорусской экономики и развитие здесь новых технологий. В ближайшей перспективе не исключается создание нового ювелирного завода.

Первый вице-премьер Владимир Семашко в ходе переговоров сообщил, что общая сумма инвестиций, востребованных в этой отрасли, составит около 30 миллионов долларов. Со стороны белорусского руководства для инвесторов выдвигаются определенные ключевые условия.

Основная часть встречи Александра Лукашенко и израильского инвестора прошла за закрытыми дверями. После переговоров глава израильского концерна рассказал: на переговорах договорились по двум направлениям: это, во-первых, ювелирный бизнес, а во-вторых - инвестиционные проекты в различных отраслях экономики и социальной сферы. Все детали социального бизнеса с ювелирной огранкой станут известны уже к концу нынешнего года.