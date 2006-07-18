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Собрание депутатов антикризисной коалиции повторно выдвинуло кандидатуру лидера Партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра Украины

18 июля 2006 14:45
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Повторная процедура по вопросу о выдвижении кандидата на пост премьера была соблюдена с тем, чтобы у оппозиции не было оснований заявлять о незаконности такого выдвижения. Отметим также, что коалиция призвала президента Украины незамедлительно подать в парламент представление на назначение выдвинутой кандидатуры на пост премьера, чтобы в кратчайшие сроки сформировать кабинет министров. Антикризисная коалиция намерена также сформировать конституционный суд Украины, который в случае необходимости обжалует указ президента о роспуске парламента.

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