Собрание депутатов антикризисной коалиции повторно выдвинуло кандидатуру лидера Партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра Украины

Повторная процедура по вопросу о выдвижении кандидата на пост премьера была соблюдена с тем, чтобы у оппозиции не было оснований заявлять о незаконности такого выдвижения. Отметим также, что коалиция призвала президента Украины незамедлительно подать в парламент представление на назначение выдвинутой кандидатуры на пост премьера, чтобы в кратчайшие сроки сформировать кабинет министров. Антикризисная коалиция намерена также сформировать конституционный суд Украины, который в случае необходимости обжалует указ президента о роспуске парламента.