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СНГ: военная составляющая интергации

31 мая 2006 12:17
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Руководители военных ведомств стран СНГ на встрече в Баку определили приоритеты военного сотрудничества до 2010 года.

В юбилейном, 50-м заседании Совета министров обороны государств Содружества приняли  участие  главы  военных  ведомств  России, Беларуси,  Азербайджана и Украины, которая  участвовала  в заседании качестве наблюдателя. Также присутствовали представители Киргизии, Казахстана и Узбекистана.

На встрече утверждены вопросы финансирования    Объединенной   системы   ПВО   СНГ, состояние безопасности полетов в государствах Содружества и другие вопросы.

По мнению участников заседания, эта встреча стала важным  шагом  на пути  упрочения  военного сотрудничества в рамках СНГ.

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