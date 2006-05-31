СНГ: военная составляющая интергации

Руководители военных ведомств стран СНГ на встрече в Баку определили приоритеты военного сотрудничества до 2010 года.

В юбилейном, 50-м заседании Совета министров обороны государств Содружества приняли участие главы военных ведомств России, Беларуси, Азербайджана и Украины, которая участвовала в заседании качестве наблюдателя. Также присутствовали представители Киргизии, Казахстана и Узбекистана.

На встрече утверждены вопросы финансирования Объединенной системы ПВО СНГ, состояние безопасности полетов в государствах Содружества и другие вопросы.

По мнению участников заседания, эта встреча стала важным шагом на пути упрочения военного сотрудничества в рамках СНГ.