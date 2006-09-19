СНГ по-прежнему на пути к интеграции

Аспекты дальнейшего развития Содружества Независимых государств, достижения и перспективы - эти и другие темы обсуждали 19 сентября участники заседания круглого стола в Международном Центре информационной интеграции.

В том, что Содружество все-таки движется именно вперед в аппарате председателя Исполкома СНГ не сомневаются.

О необходимости реформирования Содружества Независимых государств заговорили еще в 1997 году прошлого века - через пять лет после рождения СНГ. Продолжается оно до сих пор, и специалисты этот сложнейший процесс характеризуют по-разному: от "вялотекущего" до "вполне успешно проходящего".

Меньше всего проблем, как утверждают специалисты в этой области, - в военной сфере и антитеррористической деятельности. В руководстве всех государств-участников СНГ понимают, что здесь нужно действовать сообща, и проблемы в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и наркоторговлей, торговлей людьми и прочие решить в отдельно взятой стране не получится. Политологи также утверждают, а жизнь подтверждает, что Содружество на сегодняшний день хотя и с переменным успехом, но справляется со своими задачами, и от саммита к саммиту конкретики как в решениях, так и в действиях появляется все больше. Да и вообще - лучшей структуры, чем СНГ, пока никто не предложил.

Напомним, юбилейный саммит Глав государств СНГ, посвященный 15-летию создания Содружества, пройдет в Минске 17 октября.

