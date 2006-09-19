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СНГ по-прежнему на пути к интеграции

19 сентября 2006 10:53
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Аспекты дальнейшего развития Содружества Независимых государств, достижения и перспективы - эти и другие темы обсуждали 19 сентября участники заседания круглого стола в Международном Центре информационной интеграции.

В том, что Содружество все-таки движется именно вперед в аппарате председателя Исполкома СНГ не сомневаются.
О необходимости реформирования Содружества Независимых государств заговорили еще в 1997 году прошлого века - через пять лет после рождения СНГ. Продолжается оно до сих пор, и специалисты этот сложнейший процесс   характеризуют по-разному: от  "вялотекущего"  до "вполне успешно проходящего". 

Меньше всего  проблем, как утверждают специалисты в этой области,  -   в военной сфере и антитеррористической деятельности. В руководстве всех государств-участников СНГ понимают, что здесь нужно действовать сообща, и проблемы в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и наркоторговлей,  торговлей людьми и прочие решить в отдельно взятой стране не получится.    Политологи также утверждают, а жизнь подтверждает, что  Содружество на сегодняшний день хотя и с переменным успехом, но справляется со своими задачами, и от саммита к саммиту конкретики как в решениях, так и в действиях появляется все больше.  Да и вообще - лучшей структуры, чем СНГ, пока никто не предложил.

Напомним, юбилейный саммит Глав государств СНГ, посвященный 15-летию создания Содружества,  пройдет в Минске 17 октября.

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