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СНГ объединяет силы в развитии системы ПВО

15 февраля 2007 11:46
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Страны СНГ будут наращивать сотрудничество по линии объединенной системы ПВО государств-участников Содружества. В текущем году запланировано проведение более 40 различных мероприятий, направленных на укрепление воздушных рубежей. Более десяти вопросов в этом направлении будет рассмотрено 15 февраля в Ереване на заседании координационного комитета противовоздушной обороны СНГ. На территории Армении также пройдет учебно-методический сбор командующих ВВС и ПВО государств-участников СНГ.

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