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СНГ лидирует в европейском регионе по темпам экономического роста

05 октября 2006 14:17
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Об этом заявил Исполнительный секретарь Содружества Владимир Рушайло. Так, за пять лет прирост ВВП в среднем по СНГ составил почти 11%, объем производства промышленной продукции вырос почти в полтора раза, сельскохозяйственной - в 1,2 раза, а взаимный товарооборот больше чем в два раза.В целом итоги экономического развития последних лет свидетельствуют о переходе стран СНГ от экономической стабильности к периоду устойчивого роста экономики.

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