С.Мартынов: Существующий визовый режим является дискриминационным по отношению к жителям Беларуси

Официальная белорусская делегация вернулась из Праги в Минск.

Участники саммита одобрили итоговую Декларацию, разработанную при активном участии и Беларуси. При этом Беларусь дала понять неизменность своей чёткой и последовательной позиции: приоритет отдаётся конкретным, прагматичным и взаимовыгодным проектам, а не абстрактным заявлениям. Наше Государство в первую очередь заинтересовано в инициативах, дающих реальных импульс экономике. В частности, это экспорт, инвестиции и активное использование транзитного потенциала. Ещё одна принципиальная позиция – «Восточное партнёрство» не должно превратиться в инструмент борьбы за сферы влияния, а служить общим интересам.

– Для этого мы и входили в «Восточное партнёрство», чтобы создать для предприятий и в целом Беларуси удобное и лёгкое вхождение на рынок Европейского Союза. Это рынок огромный. Почти 500 тысяч населения. Рынок чрезвычайно развитый, и нам есть, что ему предложить. Цена, качество продукции у нас конкурентоспособные. И поэтому, основная цель – это создание более удобных условий вплоть до зон свободной торговли, – отметил первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир СЕМАШКО.

Стороны также пришли к мнению, что на саммите создан некий инструмент сотрудничества, который теперь нуждается в действенных механизмах. И в рамках пражской встречи белорусская делегация провела также и ряд двусторонних переговоров. В частности, с верховным представителем Евросоюза по внешней политике – Хавьером Соланой и комиссаром ЕС по внешним связям – Бенитой Ферреро-Вальднер. В частности, обсуждены возможности расширения взаимодействия между Беларусью и ЕС.

– Существующий визовый режим является, фактически, дискриминационным по отношению к жителям Беларуси, если сравнить этот режим с тем, которым пользуются граждане Украины и России. Это понято большинством государств. Момент принципиальный для нас – это тема, что «Восточное партнёрство» не должно быть выбором для Беларуси и других стран между ЕС и Россией. Мы чётко всем дали понять – так мы поступать не будем. Такой выбор не правомерен, - рассказал журналистам министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей МАРТЫНОВ.