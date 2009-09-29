С.Мартынов: Мы высказались за укрепление гарантий неядерных государств

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН нашли поддержку сразу несколько белорусских инициатив.

Наша страна по-прежнему активно работает над вопросами по предотвращению торговли людьми. И сейчас уже начались консультации по разработке глобального плана в этом направлении.

Белорусские парламентарии обратили внимание мирового сообщества и на страны со средним уровнем дохода. Необходимость их социально-экономической поддержки также стала темой для дебатов.

Помимо работы в рамках генассамблеи министр иностранных дел Сергей Мартынов принял участие и в мероприятиях на уровне министерств.

- Это была конференция министров, посвященная содействию вступления в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Мы высказались за укрепление гарантий неядерных государств, в числе которых в настоящее время находится и Республика Беларусь, - сообщил Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь

Министр отметил и позитивные изменения в подходе руководства США к роли международных организаций и других государств. Это, по словам Сергея Мартынова, открывает новые возможности для практических действий.

Напомним, Беларусь активно участвует в обсуждении мировых проблем с 1945 года. И является одним из учредителей организации объединенных наций.