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Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в мае 2009 года в Астане

14 ноября 2008 11:54
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Такое решение было принято в Кишенёве на заседании премьер-министров стран Содружества. И сегодня же главы правительств приняли Стратегию экономического развития Содружества Независимых Государств  до 2020 года.  Ее цель - придание новых импульсов экономическому развитию государств, обеспечение стабильного и сбалансированного экономического роста и  безопасности. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский сообщил, что в ходе встречи  в узком формате был обсужден вопрос о глобальном финансовом кризисе и о его негативном влиянии на экономики стран СНГ.

Руководитель белорусского правительства напомнил, что главы государств Содружества 10 октября текущего года в Бишкеке приняли решение о постоянно действующем совещании на уровне министров финансов по выработке предложений по преодолению кризиса. Министры уже начали свою работу. И уже 12 декабря текущего года  будет доложено о тех шагах, которые предложат финансово-экономические органы наших стран. 

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