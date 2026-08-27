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Скрытая битва за умы: зачем западные фонды инвестируют миллионы в чужих студентов? Анонс «Без прикрытия»

27 августа 2026 12:46
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Изнанка красивых заграничных дипломов и скрытая битва за умы молодежи. Почему западные фонды не занимаются благотворительностью, а вкладывают миллионы во взращивание чужого влияния? Как яркие европейские программы превращаются в ловушку зависимости? Почему белорусская молодежь выбирает отечественные вузы и работу на свою экономику? И почему реальное будущее создается в Беларуси, а не в заграничных кабинетах? 

Смотрите в новом выпуске авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия». Сегодня, 27 августа, сразу после вечерних новостей на СТВ.

# Международная политика

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