Скандальный доклад британских депутатов: вооружало Каддафи правительство Великобритании

Великобритания продавала оружие официальной Ливии, как минимум, на протяжении года, закончив всего лишь за четыре месяца до начала гражданской войны в стране. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на доклад парламентариев страны.

Правительство Великобритании одобрило экспорт снайперских винтовок, патронов, слезоточивого газа (все было произведено в Великобритании) в Триполи незадолго до того, как все это, как сообщают мировые СМИ, было применено, в частности, в отношении жителей Ливии. Согласно докладу, с 2009 года британцы продали Каддафи вооружений на сумму 61,3 миллиона британских фунтов (1 британский фунт равен 1.6 долларов США).

Таким образом, вооружало Каддафи и правительство Гордона Брауна, и правительство Дэвида Кэмерона. Кстати, в понедельник министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявил, что Великобритания не будет поставлять оружие силам, выступающим против Каддафи.

Тем временем, сегодня стало известно, что Великобритания приняла решение направить для проведения боевых операций в Ливии 4 дополнительных истребителя-бомбардировщика «Торнадо». Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Общая численность британской авиатехники, задействованной в ливийской операции, составит 12 «Торнадо» и 10 многоцелевых истребителей «Тайфун еврофайтер».

Дэвид Кэмерон:

Вся страна должна гордиться тем, что они (британские пилоты) сделали. Только за последние выходные они разрушили 10 бронемашин и 3 танка.

Коалиционные силы в составе Великобритании и ряда других стран начали военную операцию "Одиссея. Рассвет" в Ливии 19 марта. По позициям войск Каддафи была нанесена серия ракетно-бомбовых ударов.

Владимир Казанков