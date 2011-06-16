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Скандал между конгрессом США и Обамой из-за Ливии набирает обороты

16 июня 2011 09:48
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Судебный иск против президента США Барака Обамы подписали 10 членов Палаты представителей во главе с демократом Деннисом Кусиничем. Обама обвиняется в «незаконном» продолжении военной операции в Ливии.

Конгрессмены считают, что Обама не имеет права проводить военную операцию в Ливии без разрешения конгресса. «Мы считаем, что закон был нарушен. Мы попросили суд защитить американский народ от последствий этой незаконной политики», - заявил Кусинич.

Критики ливийской кампании настаивают на том, что Белый дом нарушил так называемую резолюцию о военных полномочиях, принятую вскоре после вьетнамской войны. В документе содержится положение, которое ограничивает девяноста днями любую военную операцию, начатую единоличным решением президента. Если это сделать невозможно, президент обязан запросить у Конгресса формальную санкцию на ее продолжение. 19 июня ливийской кампании исполнится три месяца, Конгресс такой санкции не принимал.

Боевые действия против Муаммара Каддафи обошлись американским налогоплательщикам в 715 миллионов долларов. До 30 сентября американское военное ведомство собирается потратить еще 400 миллионов.

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