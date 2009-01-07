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Ситуацию на Ближнем Востоке обсуждают сегодня в Совете Безопасности ООН

07 января 2009 16:52
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Проект резолюции внесла на рассмотрение Ливия. В документе - призыв к немедленному прекращению огня и размещению на границе анклава с Израилем международных наблюдательных сил. Всю прошедшую ночь в секторе Газа продолжались тяжелые бои. Список погибших постоянно растет. С начала операции в крае убито 640 палестинцев, почти три тысячи - ранены. Сегодня Израиль заявил о приостановке бомбардировки палестинских территорий на три часа.

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