Ситуацию на Ближнем Востоке обсуждают сегодня в Совете Безопасности ООН

Проект резолюции внесла на рассмотрение Ливия. В документе - призыв к немедленному прекращению огня и размещению на границе анклава с Израилем международных наблюдательных сил. Всю прошедшую ночь в секторе Газа продолжались тяжелые бои. Список погибших постоянно растет. С начала операции в крае убито 640 палестинцев, почти три тысячи - ранены. Сегодня Израиль заявил о приостановке бомбардировки палестинских территорий на три часа.