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Ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта резко обострилась

06 августа 2008 14:00
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Грузия начала снайперский обстрел населенных пунктов и дорог Южной Осетии. О пострадавших пока не сообщается. В ответ руководство республики приняло решение подавить огневые точки грузинской стороны. Сегодня же президент Южной Осетии заявил, что Грузия к сентябрю планирует начать широкомасштабные военные действия на территории республики. По его словам, Цхинвали готов начать диалог с Тбилиси, но только при участии международных посредников.

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