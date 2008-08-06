Ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта резко обострилась

Грузия начала снайперский обстрел населенных пунктов и дорог Южной Осетии. О пострадавших пока не сообщается. В ответ руководство республики приняло решение подавить огневые точки грузинской стороны. Сегодня же президент Южной Осетии заявил, что Грузия к сентябрю планирует начать широкомасштабные военные действия на территории республики. По его словам, Цхинвали готов начать диалог с Тбилиси, но только при участии международных посредников.