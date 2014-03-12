Ситуация в Украине: мнения белорусов, россиян и самих украинцев

Новости Беларуси. Тема заседания вызвала широкий резонанс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активное обсуждение развернулось в Интернет-пространстве. Высказываются представители не только нашей страны, но и зарубежья. Вот что пишут украинские пользователи.

Интернет-портал Glavcom.ua

Пользователь Скиф:

«Развал страны, который произошел в Украине, в его основе лежит развал экономики и страшная коррупция. Вот две причины, которые разрушили государство - А ГДЕ КОШМАРИВАНИЕ, И В ЧЕМ ОН НЕ ПРАВ?»

Пользователь Свет:

«А мне стиль работу Лукашенко нравится. Просто, ясно и результат есть в отличие от бесконечных политических балаболок. Такой и должна быть ВЛАСТЬ».

Интернет-портал Polemika.com.ua

Пользователь dawningрейтинг:

«Такой не продаст свою страну. Вот это самый настоящий патриот. И молодежь воспитывают патриотами, а у нас значение этого слова нивелировалось. В Беларуси в принципе невозможно то, что произошло у нас».

Это были мнения пользователей украинских Интернет-ресурсов. Но комментируют ситуацию и российские, и белорусские Интернет-пользователи. Вот их позиция.

Интернет-портал газеты «Аргументы и факты»

Пользователь med:

«Такого бы батьку да на Украину! (…) Была бы моя воля (из области фантастики), присоединил бы Украину к Белоруссии. Больше порядку было бы».

Интернет-портал TUT.by

Пользователь redzub:

«В сухом остатке - надо просто работать, надо меньше бегать по заграницам, а заниматься собственной страной и благополучием собственного народа. Как это делать, если надо, подскажем и поможем». Золотые слова, между прочим».

Пользователь aa_bb:

«Все правильно сказал! В каждой шутке, как говорится…»

Пользователь Владимир Иванов:

«В принципе, все правильно сказал. Пока украинские лидеры ездят по всяким еврокомиссиям, лондонам и вашингтонам и собирают советы неприменимые к нашим реалиям - добра не будет. Европейские подсказки хороши в теории. А на практике мы видим что ни Польша, ни Прибалтика что-то явно не дотягивают до соседей по ЕС».

Пользователь PATRIOT:

«Ну таки да, я вот тоже поражаюсь - Украина, обладая такими ресурсами, так фигово живет - это уметь надо...»

Корреспонденты СТВ сейчас работают в Украине. И вот что говорят простые жители о ситуации в стране.

Жители Украины:

Батька ваш вообще молодец. Он сказал – сделал. Он строит заводы, строит фабрики, у вас люди работают, у вас земли работают, все работает. Что у нас? Да, у нас Украина богата полями, земля стоит, простаивает. Или ее покупают, просто перепродают. У нас это бизнес, а у вас земля работает для страны, для народа.

Если человек болеет за свою страну, как Лукашенко, то и народ его поддерживает. А здесь почему власть не удержалась? Потому что коррупция съела эту государственную структуру.

Очень гордимся, что в Беларуси есть такой руководитель, который хозяин в стране, который поддерживает порядок и беспокоится за свой народ. Мы рады за вас и всегда готовы поддержать Беларусь. Внутри ее поддерживать не надо. Мы просто как пример берем и радуемся, что есть Беларусь. И надеемся, что здесь, на Украине, тоже восстановится порядок.

Владимир Мордашев, политолог (Украина):

Когда я смотрю на Лукашенко, всегда с таким уважением. Человек делает то, что надо. Совершенно другой уровень жизни, совершенно другое отношение ко всему. Работает нормально производство. Здесь этого не будет. Более того, сейчас есть постановление Кабинета министров Украины: с 1 марта пенсии урезаются в два раза. И так, как ведет себя Лукашенко, именно так нужно вести себя. Лукашенко не допустил бы у себя Майдана.

А вот мнения экспертного сообщества.

Алексей Беляев, политолог:

Проблема Украины состоит еще и в том, что власти, в частности Янукович, не стал бороться до конца за наведение конституционного порядка, хотя у него имелись на это все полномочия. Но по каким-то причинам, видимо, и личного характера, он не решился ввязаться в эту борьбу и, в общем-то, позорно бросил государство на произвол судьбы. Здесь, конечно, это образец недостойного поведения государственного человека, лидера большой страны.

Беда Украины как общества – это высокая степень коррупционности. Имеется масса свидетельств коррупции и в высших эшелонах власти, и на нижних должностях, и чиновников, и милиции. И самое, наверное, здесь печальное то, что украинское правительство, власть этот порок старалась не замечать.

Чем меньше возможностей у властей действовать честно, чем меньше у них перед народом, чем более грязная совесть, тем сложнее вести любую политическую борьбу. И то, что мы наблюдаем сегодня в Республике Беларусь, когда целенаправленная борьба с коррупцией ведется по указаниям главы государства, то, конечно, это совершенно иная ситуация.