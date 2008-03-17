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Ситуация в Косово грозит перерасти в войну

17 марта 2008 18:56
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В результате столкновений между полицейскими ООН и сербскими жителями косовской Митровицы ранения получили более 100 человек.

В том числе, 14 миротворцев из Украины. Беспорядки вспыхнули после того, как военные ООН штурмом взяли здание суда и арестовали осаждавших его юристов. В минувшую пятницу это учреждение захватили сербы, уволенные со службы.

Местные жители, возмущенные действиями полиции, поспешили на выручку соотечественникам и устроили стихийный митинг. Для  разгона акции полиция применила слезоточивый газ. Десятки человек  арестованы. Сегодняшние беспорядки в Митровице стали самыми серьезными с момента самопровозглашения независимости Косово.

 

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