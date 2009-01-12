Ситуация с поставками российского газа в Европу осложнилась

Наблюдатели из Евросоюза, которые уже прибыли в Россию и на Украину для мониторинга транзита топлива в Старый Свет, не могут начать работу из-за внезапно возникших противоречий. Накануне выяснилось, что Украина в одностороннем порядке внесла изменения в документ, ранее подписанный Россией и ЕС. Появилось некое приложение, согласно которому Киев якобы полностью обеспечивал транзит газа и никаких долгов перед "Газпромом" не имеет. Россия заявила, что в таком виде выполнять документ не будет. Сегодня ночью после телефонного разговора премьер-министра Украины с председателем Еврокомиссии Киев, согласился вернуться к первоначальному варианту протокола без каких-либо оговорок. Правда, договоренность пока только устная. Анализ газового кризиса станет центральной темой Экстренной встречи министров энергетики Евросоюза в Брюсселе.