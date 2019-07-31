Ситуация на Донбассе и II Форум регионов в Житомире: что обсуждали по телефону президенты Беларуси и Украины

Новости Беларуси. Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Зеленский еще раз пригласил Александра Лукашенко на II Форум регионов. Напомним, он состоится в октябре в Житомире.

Белорусский лидер приглашение принял, отметив, что как инициатор и соавтор проекта видит его эффективность и пользу для экономик обеих стран. Также глава государства поздравил украинского коллегу с успешным проведением политических кампаний, пожелал успехов в формировании органов власти и в дальнейшей работе.

Владимир Зеленский подробно рассказал Президенту Беларуси о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки, а также в целом за ту роль, которую играет наша страна в деле урегулирования конфликта.

Очередной раунд переговоров как раз проходит в Минске. Встречаются рабочие подгруппы, запланировано также заседание трехсторонней контактной группы. Александр Лукашенко заверил, что Беларусь продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе.

Украина всегда может рассчитывать на нашу страну как на приверженицу мирных инициатив и процессов. Кроме того, президенты обсудили двусторонние отношения государств, экономику и торговлю, сотрудничество в сфере промышленности, сельского хозяйства. Особое внимание уделили ходу уборочных кампаний в Беларуси и Украине. Еще одной темой стало взаимодействие и обеспечение национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере.