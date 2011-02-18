Прямой эфир

Ситуация на Ближнем востоке: в Ливии во время столкновения между демонстрантами и полицией погибли 20 человек, десятки ранены

18 февраля 2011 10:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Беспорядки и в Йемене. Свыше трёх тысяч демонстрантов вышли на центральные улицы столицы Саны.

Полиция применила слезоточивый газ и водомёты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Массовые протесты в Ливии

Массовые протесты в Ливии

Массовые протесты в Ливии

Массовые протесты в Ливии

Массовые протесты в Ливии

Напряжённая ситуация в Ираке. Массовые демонстрации в этой стране продолжаются уже несколько дней. Манифестанты требуют от властей покончить с безработицей и коррупцией. Накануне, пытаясь сдержать толпу, полиция открыла огонь. Несколько человек погибли, ранены более сорока.

Не утихают массовые волнения и в других государствах ближневосточного региона, что грозит этим странам полным экономическим крахом. Огромные убытки несёт туристическая индустрия.

# Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
17 февраля 2011 19:50

В. Литвин, председатель Верховной Рады Украины: «Восточное партнерство» нуждается в реанимации, даже не начав свою работу

17 февраля 2011 19:40

Савиных: Решение о закрытии офиса ОБСЕ в Минске окончательное

17 февраля 2011 14:12

В Египте набирает силу забастовочное движение, которое обходится государству в 300 миллионов долларов ежедневно