Ситуация на Ближнем востоке: в Ливии во время столкновения между демонстрантами и полицией погибли 20 человек, десятки ранены

Беспорядки и в Йемене. Свыше трёх тысяч демонстрантов вышли на центральные улицы столицы Саны.

Полиция применила слезоточивый газ и водомёты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Напряжённая ситуация в Ираке. Массовые демонстрации в этой стране продолжаются уже несколько дней. Манифестанты требуют от властей покончить с безработицей и коррупцией. Накануне, пытаясь сдержать толпу, полиция открыла огонь. Несколько человек погибли, ранены более сорока.

Не утихают массовые волнения и в других государствах ближневосточного региона, что грозит этим странам полным экономическим крахом. Огромные убытки несёт туристическая индустрия.