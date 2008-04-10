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Система охраны белорусско-украинской границы будет оптимизирована

10 апреля 2008 08:03
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Соответствующие изменения содержатся в новой программе обустройства госграницы. Белорусских пограничников в настоящее время не удовлетворяет оперативная обстановка на охраняемых участках, незаконные пересечения границы с целью перемещения подакцизных товаров происходят регулярно. Кроме того, в охране границы с украинской стороны задействовано в три раза больше людей. В будущем на границе Беларуси с соседней страной появятся дополнительные пункты упрощенного пропуска.

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