Система охраны белорусско-украинской границы будет оптимизирована

Соответствующие изменения содержатся в новой программе обустройства госграницы. Белорусских пограничников в настоящее время не удовлетворяет оперативная обстановка на охраняемых участках, незаконные пересечения границы с целью перемещения подакцизных товаров происходят регулярно. Кроме того, в охране границы с украинской стороны задействовано в три раза больше людей. В будущем на границе Беларуси с соседней страной появятся дополнительные пункты упрощенного пропуска.