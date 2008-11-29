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Сирийское метро построят по белорусским технологиям

29 ноября 2008 14:50
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Такую возможность не исключает премьер министр Сирии Мохаммед Наджи аль-Отри, который находится с деловым визитом в Минске. В частности, речь идёт о сооружении метро в Дамаске, которое планируется начать в ближайшее время. Сегодня же сирийская делегация посетила Минский метрополитен и даже прокатилась от станции метро "Борисовский тракт" до "Уручья". Зарубежные гости отметили порядок на станциях, организованность движения и кратчайшие сроки строительства. Участок "Восток-Уручье" возвели всего за пять лет.
# Теракт в Сирии

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