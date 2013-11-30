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Сирийское химическое оружие уничтожат американцы на военном корабле в Средиземном море

30 ноября 2013 15:33
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Новости Сирии. Сирийское химическое оружие уничтожат американцы. Операция будет проводиться на военном корабле в Средиземном море. Сейчас на нем устанавливают специальное оборудование.

Большая часть сирийских арсеналов должна быть вывезена из страны до конца года. Соответствующее решение было принято еще в конце лета. Тогда западная коалиция во главе с США обвинила правительство Сирии в применении химического оружия. Этот факт до сих пор не подтвержден, однако конфликт зашел очень далеко. Америка была готова нанести военный удар по арабской республике. В результате длительных переговоров Сирия согласилась на ликвидацию запасов химоружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Война в Сирии

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