Сильвио Берлускони в скором времени посетит Беларусь

Это подтвердил министр иностранных дел Италии Франко Фраттини сегодня во время встречи с Президентом Беларуси.

Александр Лукашенко поблагодарил итальянского гостя за то, что он приехал в Беларусь, и отметил, что на встрече в Италии с руководством этой страны был определен ряд вопросов в сфере экономики и политики, которые могут вызвать взаимный интерес. И сегодня можно говорить уже о том, что сделано.

- Я очень хорошо помню нашу встречу в Италии. Мы долго тогда беседовали и обсудили многие вопросы. Я заметил, что у итальянского руководства и у вас лично есть определенный интерес к нашей стране. Тогда мы определили ряд вопросов в сфере экономики и политики, которые могут вызывать взаимный интерес, - сказал Президент. - Прошло время, и хорошо, что вы здесь, мы сможем проконтролировать те вопросы, по которым договорились.

- Мы должны быть готовы к визиту премьер-министра и максимально снять те проблемные вопросы, которые, возможно, у нас существуют, - добавил глава государства.