Сильвио Берлускони прибывает в Беларусь

Это ответ на визит Александра Лукашенко в Италию и Государство Ватикан нынешней весной.

В апреле глава белорусского государства встретился в Риме с Сильвио Берлускони. Стороны говорили о развитии взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, кредитно-инвестиционной и других сферах двустороннего взаимодействия.

Италия закрепилась в десятке основных торговых партнеров Беларуси, заняв среди стран вне СНГ восьмое место по объему товарооборота. В прошлом году он достиг миллиарда двухсот миллионов долларов, увеличившись почти наполовину. При этом экспорт вырос на 73%. В Беларуси зарегистрировано более 80 совместных и иностранных предприятий с итальянскими инвестициями.