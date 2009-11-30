Сильвио Берлускони прибыл в Минск

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В белорусской столице проходят переговоры Председателя Совета министров Италии и Президента Беларуси Александра Лукашенко в формате один на один

Затем они продолжатся в расширенном формате. Ожидается, что по их окончании будет подписан ряд двусторонних документов. В центре внимания сторон – широкий спектр вопросов, как политического, так и торгово-экономического сотрудничества.

Нынешний визит итальянского премьера – продолжение диалога, начатого в апреле этого года. Тогда, на встрече Александра Лукашенко и Сильвио Берлускони говорили о развитии взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, кредитно-инвестиционной и других сферах. Визитами обменялись и главы внешнеполитических ведомств двух стран.

В настоящее время Италия закрепилась в десятке основных торговых партнеров Беларуси, заняв среди стран вне СНГ восьмое место по объему товарооборота. В прошлом году он достиг 1 миллиарда 200 миллионов долларов, увеличившись почти наполовину. При этом экспорт вырос на 73%. В Беларуси зарегистрировано более 80 совместных и иностранных предприятий с итальянскими инвестициями.