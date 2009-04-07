Сидорский: предприятия всех форм собственности могут попасть на Доску почёта

Впервые на Республиканской доске почёта – преуспевающие в экономии ресурсов.

Республиканская доска почёта готовится к обновлению. В правительстве рассмотрели список наиболее достойных претендентов. Таких, по итогам прошлого года – 39.



Лучшие выделены во всех номинациях, за исключением областей и Минска, малых городов, а также организаций агропромышленного комплекса. Свободные позиции займут достойные представители других отраслей. Впервые на Республиканской доске почёта появятся название предприятий и организации, которые преуспели в экономии ресурсов. В Беларуси постоянно увеличивается число частных предприятий, развивается малый и средний бизнес, открываются предприятия, которые используют высокие и энергоэффективные технологии. В правительстве заинтересованы, чтобы они на равных участвовали в соревновании с госпредприятиями.

– Хотелось бы, чтобы система работы была построена исходя из того, что все формы собственности имеют право претендовать на занесение на Республиканскую доску почёта, – заявил премьер-министр Республики Беларусь Сергей СИДОРСКИЙ.