Си Цзиньпин: Китай видит Беларусь важным партнером в совместном создании «Одного пояса и одного пути»

Новости Беларуси. Китай видит Беларусь важным партнером в совместном создании «Одного пояса и одного пути». Об этом говорится в ответном послании главе белорусского государства Александру Лукашенко от Председателя КНР Си Цзиньпина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы твердо поддерживаем друг друга в вопросах, касающихся наших коренных интересов и важных забот. Наблюдаются положительные тенденции прагматического сотрудничества в разных сферах между Китаем и Беларусью. Китай видит Беларусь важным партнером сотрудничества в совместном создании «Одного пояса и одного пути». Я готов вместе с Вами прилагать усилия для всестороннего углубленного развития наших двусторонних отношений и создания сообщества единой судьбы человечества» — подчеркнул Председатель КНР.