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Си Цзиньпин: Китай видит Беларусь важным партнером в совместном создании «Одного пояса и одного пути»

04 ноября 2017 11:17
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Новости Беларуси. Китай видит Беларусь важным партнером в совместном создании «Одного пояса и одного пути». Об этом говорится в ответном послании главе белорусского государства Александру Лукашенко от Председателя КНР Си Цзиньпина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Си Цзиньпин: Китай видит Беларусь важным партнером в совместном создании «Одного пояса и одного пути»-1

«Мы твердо поддерживаем друг друга в вопросах, касающихся наших коренных интересов и важных забот. Наблюдаются положительные тенденции прагматического сотрудничества в разных сферах между Китаем и Беларусью. Китай видит Беларусь важным партнером сотрудничества в совместном создании «Одного пояса и одного пути». Я готов вместе с Вами прилагать усилия для всестороннего углубленного развития наших двусторонних отношений и создания сообщества единой судьбы человечества» — подчеркнул Председатель КНР.

Си Цзиньпин: Китай видит Беларусь важным партнером в совместном создании «Одного пояса и одного пути»-3

От имени китайского народа Си Цзиньпин выразил благодарность Александру Лукашенко за приглашение китайских детей в Беларусь на отдых и оздоровление. Он также выразил уверенность, что дружба между народами двух стран будет постоянно укрепляться.

Си Цзиньпин: Китай видит Беларусь важным партнером в совместном создании «Одного пояса и одного пути»-5

# Беларусь-Китай # Фотофакт

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