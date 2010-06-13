Швейцария планирует территориальную экспансию

Депутаты ультраконсервативной Швейцарской народной партии (SVP) предложили внести изменения в конституцию, которые бы разрешали приграничным регионам соседних государств входить в состав Швейцарии на правах новых кантонов, если их население проголосует за этот шаг.

В предложении консерваторов из SVP потенциальными кантонами рассматриваются территории ФРГ, Франции, Италии и Австрии. В Германии: земля Баден-Вюртемберг (10 миллионов 738 тысяч жителей). В Австрии: земля Форальберг (360 тысяч жителей). Во Франции: Эльзас (почти 2 миллиона жителей), а также департаменты Юра, Эн, Верхняя Савойя и Савойя (в общей сложности около 2 миллионов). В Италии: провинции Варесе, Аоста, Комо и Бользано (еще 2 миллиона).

Свое предложение автор инициативы Доминик Баэттиг мотивирует тем, что европейский политический класс и национальные политические элиты соседних с Швейцарией государств не обращают должного внимания на проблемы жителей упомянутых областей, тем самым ущемляя их интересы. Среди населения, полагает Баэттиг, растет стремление к автономии от властей ЕС, таким образом, вхождение в состав швейцарской конфедерации могло бы стать желанным выходом из сложившейся ситуации, обоюдовыгодным как для новых кантонов, так и для Швейцарии.

При этом Баэттиг уверен, что никаких негативных политических последствий подобная перекройка карты Европы иметь не будет. Со своей стороны правительство Швейцарии восприняло эту инициативу резко отрицательно и рекомендовало парламенту ее отклонить, сообщает Lenta.ru.