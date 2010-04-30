Шварценеггер заявил о готовности баллотироваться на пост президента США

Губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер объявил, что «без сомнения» выдвинул бы свою кандидатуру на пост президента США, если бы американцы изменили законодательство. Это заявление губернатора прозвучало в эфире The Tonight Show с Джеем Лено.

Ведущий ток-шоу спросил у губернатора, который является выходцем из Австрии, стал бы тот баллотироваться на президентский пост, если бы органы законодательной власти утвердили поправку к Конституции, которая позволила бы участвовать в президентских выборах гражданам США, рожденным за пределами страны. Губернатор Калифорнии ответил утвердительно, но добавил, что такой поворот событий кажется ему маловероятным.

Это уже не первый раз, когда Арнольд Шварценеггер признается в президентских амбициях. Так, в 2008 году, когда в эфире программы 60 Minutes на CBS губернатору Калифорнии был задан тот же вопрос, он признался, что Белый дом мог бы стать для него новой «большой целью».

Для того, чтобы в Конституцию США была внесена поправка, необходимо, чтобы ее проект сначала был утвержден двумя третями Палаты Представителей и Сената США, а затем ратифицирован тремя четвертями законодательных собраний штатов, сообщает Lenta.ru.