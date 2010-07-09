Штефан Фюле, европейский комиссар: Мы заинтересованы в том, чтобы Беларусь была полноправным членом Европейского сообщества

Беларусь будет двигаться своим путём, проводя суверенную политику. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с европейским комиссаром.

Штефан Фюле курирует вопросы расширения ЕС и политику добрососедства. Он прибыл в Минск с двухдневным визитом. По словам чешского политика, Евросоюз заинтересован, чтобы Беларусь стала полноправным членом европейского сообщества. Уже осенью могут начаться переговоры по упрощению визового режима с ЕС.

Еврокомиссар от Чехии в Минске впервые. Как истинный дипломат со стажем, начинает с погоды. Она у вас, говорит Штефан Фюле, прекрасная. Вопросами расширения и политикой добрососедства он занимается в ЕС с февраля этого года. Фюле — один из 27 комиссаров еврокомиссии. Это так называемый «исполком» европейского союза. Двухдневный визит политика хоть и считается ознакомительным, но от этого знакомства многое зависит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

При всей вашей убежденности и предубежденности очень полезно, что вы увидите страну своими глазами.

Президент сразу же призвал европейского гостя к откровенной беседе, чтобы как можно лучше понять друг друга. Переводчик за спиной — дань протоколу. Гость неплохо владеет русским. Александр Лукашенко призывает отказаться от «двойных стандартов» и сосредоточиться на взаимовыгодных вопросах.

Александр Лукашенко:

И вы, и другие, хотят знать, с кем будут иметь дело в перспективе, кто будет президентом в Беларуси. С другой стороны, я хотел бы вас предостеречь от излишних надежд и ожиданий. Беларусь будет двигаться своим путем, чего бы нам это ни стоило. Как в свое время ваша родная страна, Чехия, абсолютно сопоставимая с нашей страной, взяла курс на независимость, искала друзей, которые обеспечат ей эту независимость и помогут, точно так мы будем действовать, обеспечивая свою независимость. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы не упадем, на коленях ни перед кем ползать не будем: ни перед вами, ни перед Россией, ни перед Америкой. А если вы действительно цените какие-то ценности, как вы их называете, демократические, то, пожалуйста, давайте без двойных стандартов будем их придерживаться. И давайте договоримся, что главное для нас, и, думаю, это выгодно и для Европы, это наш суверенитет и безопасность, это независимость Беларуси.

Штефан Фюле, европейский комиссар по вопросам расширения ЕС и европейской политике соседства:

Не в интересах Евросоюза, чтобы Беларусь считалась каким-то островом. Мы заинтересованы в том, чтобы Беларусь была полноправным членом Европейского сообщества. И мы заинтересованы, чтобы вы использовали самое большое богатство - не дешевый газ или нефть, это ваши люди, жители этой красивой страны

Штефан Фюле считает Беларусь активным участником в программе «Восточное партнерство». Это проект Евросоюза, главная цель которого — сближение ЕС с шестью странами бывшего СССР — Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Беларусью. Александр Лукашенко настаивает на знаке равенства между государствами в рамках этой инициативы.

Александр Лукашенко:

Если Беларусь не устраивает вас в «Восточном партнерстве», в сотрудничестве с Европейским союзом, вы нам честно скажите, что давайте не будем питать лишних надежд – мы по отношению к вам, мы по отношению к вам – и подождем лучших времен. Это будет честно и по-мужски.

В последние два года отношения между Беларусью и Евросоюзом не без противоречий, но все-таки улучшились. Контактов, политических и дипломатических, стало больше. А это уже само по себе показатель. Да и нынешний визит европейского комиссара – наглядный пример того, что между Минском и Брюсселем процесс пошел.

Этот год для Беларуси и ЕС и вовсе может стать знаковым. После встречи в Министерстве иностранных дел стало известно — переговоры по упрощению визового режима могут начаться уже осенью.

Штефан Фюле, европейский комиссар по вопросам расширения ЕС и европейской политике соседства:

Мы подготовили предложение по оформлению мандата для делегации Евросоюза по началу переговоров с Беларусью о заключении соглашения по упрощению визового режима. Я надеюсь, уже в этом году мы сможем начать процесс, который приведет к упрощению получения шенгенских виз для белорусских граждан. В сентябре-октябре государства-члены ЕС рассмотрят предложения по этому вопросу и, я думаю, придадут ему большое значение.

Кстати, осенью в ЕС будет обсуждаться план по сотрудничеству с Беларусью. Это фактически дорожная карта реформ, путь, которых нужно пройти вместе. Таких шагов ожидает ЕС, но свои ожидания есть и у Беларуси. Упор на экономику делают в правительстве. Барьеры в торговле может снять как раз «Восточное партнерство». Беларусь и Евросоюз используют возможности этого проекта только процентов на 10.

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Необходимо углублять соседские связи между нами, включая и их торгово-экономическую составляющую. Это является особо актуальным именно сейчас, когда белорусская граница становится мостом, связующим Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана и Европейский союз.

Чтобы увидеть Беларусь своими глазами, у еврокомисара было два дня. Одновременно он имел возможность оценить, что значит стабильное и независимое государство на восточной границе Европейского союза.