Штефан Фюле: Еврокомиссия приняла предложение о том, чтобы начать переговоры об упрощении визового режима

Об углублении отношений между Беларусью и ЕС говорили сегодня в МИД нашей страны. Глава белорусского внешнеполитического ведомства Сергей Мартынов встретился с европейским комиссаром по вопросам расширения ЕС и европейской политике соседства Штефаном Фюле.

С обеих сторон была высказана заинтересованность, чтобы эти отношения стали более стабильными и носили перспективный характер. В свою очередь Штефан Фюле заявил о возможности упрощения визового режима для Беларуси и стран Европы.

Штефан Фюле, европейский комиссар по вопросам расширения ЕС и европейской политике соседства:

Мы желаем более тесных отношений с белорусским народом. В прошлую пятницу Еврокомиссия приняла предложение о том, чтобы начать переговоры с белорусской стороной об упрощении визового режима. Как только соглашение будет принято, это упростит взаимные поездки белорусским и европейским гражданам, снизит стоимость виз для белорусов.