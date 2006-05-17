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Щит и меч Союза

17 мая 2006 13:31
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Крупномасштабные российско-белорусские командно-штабные учения "Союзная безопасность-2006" пройдут с 17 по 27 июня, сообщили в Минобороны Российской Федерации. В маневрах с обеих сторон будут задействованы более 3,5 тысяч военнослужащих, большое количество боевой техники, в том числе авиация. В ходе учений, в частности, будут отрабатываться вопросы, связанные с созданием единой российско-белорусской региональной системы противовоздушной обороны. На учения "Союзная безопасность-2006" приглашены главы шести государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности.

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