Щит и меч Союза

Крупномасштабные российско-белорусские командно-штабные учения "Союзная безопасность-2006" пройдут с 17 по 27 июня, сообщили в Минобороны Российской Федерации. В маневрах с обеих сторон будут задействованы более 3,5 тысяч военнослужащих, большое количество боевой техники, в том числе авиация. В ходе учений, в частности, будут отрабатываться вопросы, связанные с созданием единой российско-белорусской региональной системы противовоздушной обороны. На учения "Союзная безопасность-2006" приглашены главы шести государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности.