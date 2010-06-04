Широкой многовекторностью и здоровым прагматизмом белорусской внешней политики в очередной раз озаботились российские эксперты

Ранее предрекая Минску неудовлетворительный результат энергетических контактов с Венесуэлой, теперь теми же словами они пытаются предсказать исход визита Александра Лукашенко в Баку.

Видимо, исходя из их логики, Беларусь должна ограничить себя в партнерских отношениях со всеми, кроме собственно России, которая, порой, ведет себя отнюдь не по-партнерски.

Так Константин Симонов, Президент российского фонда национальной энергобезопасности, рассуждая о нынешнем визите белорусского лидера в Азербайджан, заявил следующее: «Здесь вновь проявляет себя проблема пошлин на российскую нефть. Введение пошлин автоматически делает поставки российской нефти в Белоруссию весьма и весьма дорогими. Лукашенко поехал в Венесуэлу, однако, российская нефть дешевле при отсутствии пошлины на нее, а при ее наличии с рядом условий может быть дешевле венесуэльская. И теперь Лукашенко поехал в Азербайджан, по большому счету, преследуя те же старые задачи».