Шесть президентов работали в Минске на прошлой неделе

Среди всех гостей отдельно стоит выделить Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Нурсултан Назарбаев не был в Минске долго. Первые два его визита в Беларусь с календарной точки зрения можно отнести чуть ли не к прошлому веку. Назарбаев был в Минске в 1996 и в 2000 году. Этот, третий по счету, визит готовили долго, и как сказали сами президенты, – подготовили качественно.

Благодаря предварительной готовности десятков документов, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев в считанные часы решили все накопившиеся вопросы. Более того, у лидеров осталось время и силы для обычного человеческого общения двух друзей.

Третий визит Нурсултана Назарбаева в Беларусь, без сомнения войдет в историю двухсторонних белорусско-казахстанских отношений. Во-первых, потому что этот раунд переговоров по праву заработал определение «прорывной». Во-вторых, потому что Беларусь и Казахстан подписали более трех десятков совместных проектов (хотя как правило, страны ограничиваются полутора или двумя десятками). В-третьих, удалось согласовать все позиции и две страны максимально сблизились и замерли – в ожидании экономического эффекта от всего сделанного в три миллиарда долларов.

Три дня на белорусской земле. Последний раз у Нурсултана Назарбаева это было в 2000 году. Перерыв в 9 лет – Нурсултан Абишевич явно не узнал белорусскую столицу, но белорусское гостеприимство сразу вспомнил – в Национальном аэропорту.

Вечерний прилет главы иностранного государства, как правило, заканчивается отдыхом, чтобы с новыми силами приступить к переговорам на утро следующего дня. Однако белорусско-казахстанские переговоры сразу пошли по иному сценарию: два Президента встретились поздно вечером и не просто неформально, за ужином, а официально – при галстуках. И пригласили журналистов, чтобы рассказать, что Минск и Астана выходят на прорыв в своих отношениях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

- Как никакой другой официальный визит этот подготовлен тем, что наши Правительства несколько раз встречались – преподнесли нам хороший подарок. Нам остается только, договорившись, утвердить его.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

- Перспективы очень большие, и я думаю, у нас есть о чём поговорить. Общий объем стоимости проектов, которые мы сейчас наметили – около трех миллиардов долларов США.

Два Президента видятся довольно часто, по нескольку раз на год на различных саммитах: будь то в рамках СНГ, ЕврАзЭС или ОДКБ. Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев всегда вели себя подчеркнуто по-дружески. Как они сами объясняли: в отношениях наших стран нет закрытых тем. А значит поводов для взаимных обид и выяснения отношений – тоже нет. Минск и Астана как-то незаметно перешли на стратегический уровень взаимодействия, который с этой недели получил и новое определение – «прорывной».

Прорывались к друг другу Минск и Астана последние 6 лет: начинали с товарооборота в 81 миллион долларов. Каждый год прибавляли по 30-60 миллионов: немного, но без каких-либо скачков, то есть весьма поступательно и последовательно. И в итоге вышли на 537 миллионов долларов. В первый же день в Минске Нурсултан Назарбаев четко озвучит товарные позиции, которые помогут вывести уровень взаимной торговли на новые высоты.

Нурсултан Назарбаев:

- Казахстан готов экспортировать свою продукцию, которая вам необходима. Энергетическое сырье, продовольственную пшеницу и все остальное. По нескольким направлениям мы будем с вами сотрудничать. Нас очень интересует ваш опыт в аграрном секторе, сельхозмашиностроение, станкостроение.

Этот раунд официальных переговоров был отличен еще и тем, что подготовили его весьма основательно. Кризис – не помеха для конструктивных идей, подумали в Правительствах обеих стран и составили план, в каждом по 30 пунктов. За каждым пунктом – конкретный совместный проект. Затем члены правительства обменялись ими.

Асет Исекешев, министр индустрии и торговли Республики Казахстан:

- Всего в работе – 38 проектов, 28 из них вошли в «дорожную карту». Мы каждый проект разобрали по косточкам, нашли партнеров по большинству из них и хотим выйти на очень серьезную программу.

Итак, мы хотели бы на казахстанских землях найти себе применение в следующих сферах. Во-первых, АПК. Белорусские специалисты готовы заняться там производством элитных семян, поставлять туда машины для обработки почвы, посадки и уборки сельхозпродукции. Может быть, наладить там собственное производство удобрений. И скорее всего, поделиться опытом в подготовке кадров для села.

Второе направление – наша помощь в развитии машиностроительного комплекса. Опыт Беларуси по модернизации своего автомобиле- и тракторостроения лег в основу предложений по созданию более 15 совместных с Казахстаном производств, включая проекты с Белазом, МАЗом и МТЗ.

Третье направление возможного сотрудничества – это наше участие в их энергетических и транспортных системах. Эта помощь может иметь сугубо образовательный характер – подготовка и переподготовка казахстанских кадров в белорусских ВУЗах. А также развитие системы дистанционного обучения, так называемое образование на расстоянии.

Обо всем этом и говорили в ходе минского раунда белорусско-казахстанских переговоров. Начали его по всем правилам протокола: с ротой почетного караула и гимнами обеих стран.

Белорусско-казахстанское сотрудничество два Президента назвали аллегорично: «дорога» с определением «хорошая», которую усиленно уже протоптали министры.

Александр Лукашенко:

- Хочу сказать, что мы вчера продуктивно поработали. Мы отметили, что официальный визит как никогда насыщенный, он готов по всем параметрам. Главное, что до этого визита хорошо поработали эксперты, наши правительства, которые смогли проложить хорошую дорогу, по которой президенты могут пройти и подвести черту под десятками проектов, которые мы с вами будем осуществлять в экономике.

Нурсултан Назарбаев:

- Этот визит я считаю особым и знаковым в наших двусторонних отношениях, потому что была проведена очень солидная подготовка. Нашей встрече предшествовали визиты премьер-министра Казахстана в Беларусь, премьер-министра Беларуси в Казахстан, когда они отрабатывали конкретные моменты реального экономического сотрудничества. А экономическое сотрудничество является базой для всех других контактов сотрудничества на политическом уровне.

О дороге в большую политику тоже говорили: Казахстан с 1 января председательствует в ОБСЕ. И это событие, ведь до этого ни одна из стран постсоветского пространства в руководстве этой европейской структуры не была. Беларусь готова поддержать инициативы Казахстана на посту председательствующего в ОБСЕ.

Полтора часа доверительного и открытого разговора – Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев провели с глазу на глаз. Членам делегаций, отраслевым министрам вкратце сообщили суть прорывных отношений двух стран. Впрочем, чиновники этот и так знали, ведь они сами и подготовили этот прорыв.

К примеру, новый документ нашего двухстороннего сотрудничества – «Дорожную карту». Документ экономический (калька с английского Road map – одно из значений «план, как двигаться дальше»), и ничего общего с дорогой в прямом смысле не имеет. Впрочем, слово дорога для белорусско-казахстанских переговоров приобрело особый, символический смысл.

Александр Лукашенко:

- Важнейший программный документ – «дорожная карта» двухстороннего торгво-экономического сотрудничества на 2010-2011 гг. Это подробный план нашей совместной работы на среднесрочную перспективу.



Нурсултан Назарбаев:

- «Дорожная карта» охватывает широкий круг вопросов двухсторонних взаимодействий в сфере машиностроения, сельскохозяйственное производство, промышленной техники, химии и т.д.

В продолжении темы дороги: Нурсултан Назарбаев решил, что по дорогам его страны обязательно должны ездить белорусские БелАЗы в совместном, белорусско-казахстанском исполнении. Договор об СП был подписан за 10 минут. Проект «Каз-Белаз» заработает в течение полугода. Начнут с запчастей и ремонта машин, а в перспективе – выйдут и на полный цикл сборочного производства.