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Шенгенские визы подорожают

21 апреля 2006 13:47
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C 1 января 2007 года стоимость краткосрочных шенгенских виз вырастет с нынешних 35 до 60 евро. Такое решение приняли власти Австрии, председательствующей в Евросоюзе.Как ожидается, повышение стоимости визы в Шенгенскую зону будет одобрено министрами внутренних дел двадцати пяти стран ЕС на следующей неделе. Повышение коснется только краткосрочных виз на срок до трех месяцев. Как сообщалось ранее, увеличение платы за оформление въездных документов для нерезидентов Евросоюза должно компенсировать затраты на введение виз с носителем биометрической информации.

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