Шеф-редактор медиа-холдинга «WAZ» (Германия): После разговора с Александром Лукашенко я стал лучше понимать политический курс Беларуси

Продолжается пресс-тур журналистов Германии по нашей стране. Девятого ноября гости посетили флагман белорусского машиностроения БелАЗ. И исполинские машины завоевали их симпатию. Однако от традиционного осмотра и сугубо технических моментов немецкая пресса очень быстро перешла к обсуждению социально-экономических вопросов.

Приватизация, возможность прихода иностранного капитала, создание рабочих мест и размеры зарплат – всем этим немцы интересовались очень живо. А также с большой охотой делились впечатлениями от вчерашней беседы с главой государства.

Рихард Кисслер, шеф-редактор медиа-холдинга «WAZ» (Германия):

Наша вчерашняя встреча с белорусским Президентом была очень продуктивной. Мы вели очень открытый разговор. Задавали критические вопросы и получали от Президента интересные ответы. После этого разговора я стал лучше понимать политический курс вашей страны, и я желаю Беларуси, чтобы она развивалась и открывалась миру в политическом и экономическом смысле, потому что у страны есть большой потенциал.

Михаэль-Андреас Бутц, представитель газеты «Bild» (Германия):

Если вчера мы только говорили о вашей экономике – и это уже впечатляло – то сегодня мы действительно убедились в ее мощи. Мы знали, что это предприятие – одно из ведущих в мире по производству крупногабаритной техники. И уровень технологического совершенства действительно поражает. Я бывал на многих предприятиях, но это одно из лучших.

И уже совсем скоро, во Франкфурте, белорусы предложат крупным мировым инвесторам ряд проектов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Один из них на 380 миллионов долларов - крупнейший в нашей стране комбинат по добыче щебня. В три раза дешевле обойдется вкладчику дальнейшая модернизация гомельского стекольного завода. Она позволит производить зеркальное, ламинированное и даже энергосберегающее стекло. Такая продукция сейчас востребована не только в Беларуси, но и на внешнем рынке, в частности России, Украине и Германии.

Михаил Абрамчук, первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Больше нацеливаемся на прямые иностранные инвестиции. Чтобы инвестор приходил со своими деньгами, вкладывал, и в то же время был заинтересован в сбыте этой продукции. Он будет с учетом того вкладывать, что в этой стране будет востребована эта продукция, которую мы будем у себя выпускать. Чтобы она шла на внутренний рынок, и чтобы он был заинтересовано в реализации продукции у себя.

На форуме широко будут представлены и проекты в сфере транспорта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Напомним, в ближайшие пять лет в Беларуси планируют возвести полсотни логистических центров. Как минимум восемь из них предложат построить европейцам. К слову, 10 новых транспортно-логистических центров в Беларуси уже строятся. В том числе, с участием иностранного капитала.

Павел Божанов, начальник управления министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Амбиции очень большие у иностранных инвесторов. Это пришли не рядовые компании, а довольно крупные. И планы у них грандиозные. Участки очень большие, инвестиции нужны огромные, поэтому мы очень осторожно за этим смотрим, чтобы земля не пропадала. Пока сомнений нет. Работы идут.