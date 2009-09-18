Северную Корею охватили миролюбивые настроения

Вслед за объявлением США об отказе от размещения системы ПРО в Восточной Европе и заявлением президента Ирана Ахмади Нежада об отказе от ядерного оружия, лидер КНДР Ким Чен Ир заявил о готовности обсуждать ядерную программу.

Как Ким Чен Ир сказал на встрече со спецпредставителем председателя КНР Ху Цзиньтао, членом Госсовета Дай Бинго, Северная Корея готова к переговорам в многостороннем и двустороннем форматах ядерной проблемы, которая так тревожит Запад. Лидер КНДР заверил китайского представителя, что Пхеньян собирается и в будущем сохранять приверженность идеи денуклеаризации Корейского полуострова в интересах мира и стабильности в регионе.

Дай Бинго передал Ким Чен Иру письмо Ху Цзиньтао, в котором лидер КНР, в свою очередь, замерил, что одной из главных целей Китая является достижение денуклеаризации Корейского полуострова, а также защита и продвижение мира, стабильности и развития в Северо-Восточной Азии. КНР готова сотрудничать с КНДР по решению этих задач, сообщает Newsru.com.